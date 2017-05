Motorrijder uit gemeente Emmen zwaargewond bij ongeluk in Epe

Na het ongeluk ontstond er een file (foto: Marloes Hulstijn / RTV Drenthe)

EPE/EMMEN - Een 57-jarige motorrijder uit de gemeente Emmen is gisterochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A50 ter hoogte van Epe.

Omstanders verleenden eerste hulp na het ongeluk, onder wie een arts. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.



De man reed met een groep andere motorrijders op de snelweg. Mogelijk is hij toen op een voorganger gebotst en gevallen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.



Tijdens de hulpverlening en het politieonderzoek waren alle rijstroken op de snelweg een paar uur afgesloten.