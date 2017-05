Auto belandt in vangrail op A28

Het ongeluk gebeurde op de A28 (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de A28 ter hoogte van Assen is een auto in de vangrail beland.

Het ongeluk gebeurde op de snelweg in de richting van Groningen, net voorbij de afslag Assen-West. Niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is ontstaan.



Na het ongeluk stond er enige tijd zo'n drie kilometer file.