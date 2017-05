Wytze Kooistra opnieuw landskampioen volleybal met Lycurgus

VOLLEYBAL - Volleyballer Wytze Kooistra uit Sleen is met Lycurgus kampioen geworden.

De Groningse volleyballers prolongeerden hiermee hun landstitel.Lycurgus won de eerste twee sets (29-27 en 25-22) in de uitwedstrijd tegen Orion in Doetinchem. Dat was genoeg voor het kampioenschap, want de eerste finalewedstrijd wonnen de Groningers in eigen huis al met 3-1.De rest van de wedstrijd wordt overigens nog wel uitgespeeld.