MSC ondanks winst nog niet zeker van lijfsbehoud

MSC boekt een overwinning (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC heeft een thuiszege geboekt in de strijd tegen degradatie in de Hoofdklasse A. De manschappen van interim-trainers Jan Derk Brandsma en Leo Blom grepen de volle buit tegen SJC: 2-0.

Justin Benjamins zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong. Diep in de tweede helft gooide Milan van der Weide de wedstrijd in het slot door de 2-0 te maken. Voor MSC was de zege op de subtopper bittere noodzaak na de nederlaag in de vorige speelronde. Bij Heerenveen werd toen met 1-0 verloren.



Tegenvaller voor MSC is dat enkele concurrenten in deze voorlaatste speelronde eveneens de volle buit grepen. Door die resultaten blijft de voorsprong van de Meppelers op de degradatiezone drie punten. MSC sluit de competitie af tegen RKHVV.