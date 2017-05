'Volgende week hebben we weer een kans'

De Rotterdammer gaat niet bij de pakken neer zitten (foto: Simone Oosterbaan)

ANNEN- Bij Sjaak van Bastelaar uit Annen werd vandaag de wedstrijd Excelsior-Feyenoord gekeken. Feyenoord maakte voor het eerst sinds 18 jaar weer kans om landskampioen te worden.

Van Bastelaar heeft Rotterdams bloed door zijn aderen stromen: "Excelsior is het kleine broertje van Feyenoord. Wij pakken de titel."



De verwachtingen waren hoog maar de wedstrijd eindigt 3-0 in voor Excelsior, toch wil de Rotterdammer niet bij de pakken neer gaan zitten: "Volgende week hebben we weer een kans. Het moet dit jaar gewoon lukken", aldus van Bastelaar.



Ondanks de nederlaag blijft de club bovenaan staan.