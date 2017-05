Dronken bestuurder op A28 moet rijbewijs inleveren

De man had te veel gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren (foto: Pixabay.com)

SPIER - Op de A28 bij Spier is vanmorgen een automobilist aangehouden die te diep in het glaasje had gekeken. Hij slingerde over de snelweg en kwam uiteindelijk in de berm tot stilstand.





Een andere automobilist zag de man slingeren en belde de politie. Toen de slingeraar uiteindelijk in de berm belandde gaf hij aan niet gewond te zijn en verder te willen rijden. De melder haalde daarop de autosleutels uit het contactslot tot de politie er was.Deze arriveerden al snel, omdat ze door de melder van de situatie op de hoogte waren gebracht. Een voorlopige blaastest wees uit dat er alcohol in het spel was. De bestuurder moest daarop mee naar het bureau, waar bleek dat hij veel te veel gedronken had. Het apparaat wees 590 ug/l, ofwel 1,35 promille alcohol aan.Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moet een driedaagse cursus volgen op eigen kosten.