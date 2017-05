Bewogen afscheid Ron Jans bij PEC Zwolle

VOETBAL - Ron Jans uit Tynaarlo had zondagmiddag moeite om zijn tranen te bedwingen tijdens zijn afscheidsspeech als trainer van PEC Zwolle.

Door een 2-1-zege op sc Heerenveen had PEC Zwolle, even daarvoor, het eredivisieschap veilig gesteld in zijn laatste thuiswedstrijd als trainer van Zwolle. "Dit is een heel apart moment'', begon de geëmotioneerde trainer op het veld zijn toespraak. "Mijn laatste thuiswedstrijd, maar dat was niet aan de orde. Het ging erom in de eredivisie te blijven. Ik kan wel huilen, ik ben zo blij'', klonk het met een snik in zijn stem."Ik heb hier een geweldige tijd gehad'', vervolgde de coach, die na vier seizoenen overstapt naar de KNVB waar hij hoofddocent van de trainerscursus wordt. Hij won met PEC in 2014 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. "Het is een geweldige periode in mijn leven. Ik zal dit nooit vergeten. Dank jullie wel.''Een speciaal woord ging uit naar zijn familie. Jans' vader is een groot Zwolle-fan. "En mijn schoonmoeder uit Raalte is vandaag voor het eerst bij een voetbalwedstrijd van PEC.''Volgende week zit Jans, in de wedstrijd tegen PSV, voor het laatst bij Zwolle op de bank.