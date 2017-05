Verlies Feyenoord komt goed uit voor burgemeester van Emmen

EMMEN - De burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, kijkt uit naar de Feyenoordwedstrijd van volgende week.

Als Feyenoord vandaag had gewonnen, zou de ploeg morgen gehuldigd worden in Rotterdam. Van Oosterhout had daar graag bij aanwezig willen zijn, maar omdat er morgen afscheid genomen wordt van oud-commissaris Tichelaar, heeft de burgemeester andere plannen.Nu Feyenoord vandaag heeft verloren is de huldiging voorlopig van de baan. Op twitter liet Van Oosterhout weten dat hij met een grote groep Emmenaren gaat kijken naar de wedstrijd Feyenoord-Heracles in De Kuip.Feyenoord verloor vandaag de wedstrijd tegen Excelsior met 3-0. Om het kampioenschap nog te kunnen halen moet Feyenoord volgende week van Heracles winnen.