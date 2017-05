Tentoonstelling met werk van overleden Jan Kruis geopend

Werk van Jan Kruis (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

MANTINGE/GRONINGEN - Een tentoonstelling met het werk van striptekenaar Jan Kruis uit Mantinge is vanmiddag geopend in het stripmuseum in Groningen.

Frank Vleeshouwer heeft de overzichtstentoonstelling ingericht. “We zijn er echt heel tevreden mee”, lacht hij. De expositie is een eerbetoon aan Kruis, die op 19 januari op 83-jarige leeftijd overleed. De initiatiefnemers en tevens beste vrienden van de Drentse striptekenaar zijn maandenlang met de voorbereidingen bezig geweest.



“Ik heb samen met Frans le Roux de archieven van Jan doorgenomen. We zijn op zoveel mooi materiaal gestuit”, legt John Croezen uit. Ook op een bruine koffer, toen de striptekenaars deze open deden wisten ze niet wat ze zagen. “Hij stond helemaal bol en er zaten de eerste tekeningen van Jan in en zijn werk van op de academie. Allemaal schetsen. Echt prachtig. Dat heeft verder nog nooit iemand gezien. Hij was een geweldig kunstenaar.”



“Het geeft wel een gek gevoel, dit is de eerste tentoonstelling dat Jan er niet meer is”, vervolgt Kruis’ zijn collega. “Altijd was het een dolle boel met Jan en de familie erbij. Hij moest altijd nog even iets veranderen of nog ergens aanzitten. Hij was tot op het eind met van alles en nog wat bezig.”



De expositie geeft in een chronologische volgorde het werk van Jan Kruis weer. Ook hangen er babyfoto’s van de Drentse kunstenaar en is er een film te zien. De tentoonstelling is tot 3 september te zien in het Groningse museum.



Daarnaast is de Stichting Jan Kruis Museum nog druk bezig om een definitief museum te vestigen in Westerbork. “Er is zoveel materiaal, er kunnen wel drie musea geopend worden. Jan is helaas overleden, maar we willen hem graag nog vijftig jaar levend houden door zijn werk te laten zien”, besluit Croezen.

