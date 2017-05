Diederik Silfthout wint nieuwe dressuurwedstrijd in Exloo

Cornelissen en Zephyr (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Diederik Silfthout won vanmiddag in Exloo de Grand Prix tijdens het nieuwe vierdaagse dressuurevenement.

De 29-jarige ruiter uit Lunteren reed zijn paard Four Seasons naar een score van 73,90 procent. Adelinde Cornelissen uit Beilen werd met haar nieuwe toppaard Zephyr tweede, met een score van 72,17 procent.



Cornelissen blikte met een goed gevoel terug op haar proef. "Ondanks dat ik een grote fout maakte in de galopwissels, was ik heel tevreden met hoe Zephyr reed. Zephyr is door mijn ouders gefokt, voor hun is dit ook geweldig. Ik ben er echt heel wijs mee. Tuurlijk vindt hij nog dingen lastig en zijn piaffe is nog niet zoals die van Parzival, maar we zijn op weg."



De vierdaagse nationale dressuurwedstrijd bij het Hippisch Centrum Exloo is nieuw en moet een jaarlijkse traditie gaan worden.