Peize verstiert kampioensaspiraties Roden

VOETBAL - De blauwen vierden feest vanmiddag. Niet zozeer vanwege het punt tegen buurman Roden, maar vooral omdat door het 1-1 gelijkspel de thuisclub de titel in de 2e klasse K kan vergeten. GAVC uit Grou gaat er met de kampioenschaal vandoor. De Friezen bogen in en tegen Ruinerwold een 1-0 achterstand om in een 2-1 zege.

"We zijn misschien wel wel ten onder gegaan aan kampioensstress", aldus Roden-trainer Harry Zwiers. "Na negen zeges op rij ging het vorige week mis tegen Olyphia. Dat duel verloren we terecht. Ik dacht dat we het vandaag recht konden zetten, maar met name voor rust was het niet goed van onze kant. In de tweede helft hebben we het beter gedaan maar was het uiteindelijk niet genoeg." Roden kan zich vanaf nu richten op de nacompetitie, al speelt de ploeg volgende week eerst nog de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen GRC Groningen.Voor zeker 1500 toeschouwers startte Peize sterker dan de thuisclub en de 0-1 in de 17e minuut, gescoord door Loran Vrielink, was ook verdiend. Roden oogde onzeker, stond stijf van de spanning en had grote moeite met het zeer slechte veld. Opbouwen bleek niet mogelijk en elkaar over de grond inspelen evenmin. Het kwam dus vooral aan op strijd en duels en die werden in de eerste 45 minuten voor 80% gewonnen door Peize. Kansen op de 0-2 kregen de gasten ook, maar Vrielink liet kansen op een tweede treffer liggen en een fraaie vrije bal Simon Wekema belandde op de lat.In de tweede helft werd Roden sterker. Clubtopscorer René de Vries kreeg de eerste grote kans maar hij kreeg zijn hoofd, ondanks een fraaie duik, net niet tegen de vrije bal van Jarco Westerhof. De tweede grote kans was wel raak. In de 64e minuut zette spits Robin van der Tuin middenvelder Vincent van Santen vrij voor Peize-doelman Lennart Renkema: 1-1. Van der Tuin en De Vries hadden daarna de 2-1 op de schoen, maar faalden in de afronding. In de slotminuten kreeg ook Peize, in de counter nog twee goede kansen op de zege maar invallers Yoran Cats en Tom van Leijsen kregen de bal niet tussen de palen waardoor het dus bij 1-1 bleef.En zo pakte Peize dit seizoen vier punten van Roden en laat Roden nu net vier punten tekort komen in de strijd om de titel.