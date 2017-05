Zeefuik niet met FC Emmen naar RKC

VOETBAL - Dick Lukkien hoopte zaterdagochtend, na een veelbelovende training, dat spits Género Zeefuik als wissel mee zou kunnen naar Waalwijk voor de eerste play-offwedstrijd tegen RKC. Maar het bleek ijdele hoop. Zeefuik heeft nog niet het goede gevoel en richt zich op de tweede wedstrijd tegen RKC, aanstaande vrijdag.

"We hebben in overleg, met hem en de medische staf, besloten het dus niet te doen. Dat is zeker een streep door de rekening omdat hij met zijn kwaliteiten iets kan toevoegen, ook al is het voor een half uur", aldus Lukkien.



FC Emmen moet Zeefuik al missen sinds de competitiewedstrijd bij Cambuur vijf weken geleden, toen de aanvaller een hamstringblessure opliep.



Huisman in de spits

Zeefuik kan morgenavond in de heenwedstrijd tegen RKC dus niet voor de goals zorgen. Ook topschutter Cas Peters is vanwege een schorsing niet inzetbaar en dus zijn alle ogen gericht op Kai Huisman. Hij start op de plek van Peters. "Ik ben er klaar voor en hoop een doelpuntje te maken. Het is duidelijk dat een uitgoal heel belangrijk kan zijn", aldus Huisman. Op de training liet hij in ieder geval zien dat hij scherp is. Tijdens een afrondoefening schoot de targetman vrijwel alles raak.



Opstelling FC Emmen

Lukkien kan naast Peters ook niet beschikken over Tim Siekman. Ook hij kreeg vorig seizoen in de play-offs twee gele kaarten en zit dus een schorsing uit. Zijn plek in de defensie wordt ingenomen door Nick Bakker, waardoor Youri Loen als linksback start. De volledige opstelling van FC Emmen is als volgt: Telgenkamp; Aslan, Lima, Bakker, Loen; Olijve, Türk, Bannink, Klok, Huisman en Kallon.



RKC - FC Emmen begint morgenavond om 20.00 uur en is LIVE te volgen op Radio Drenthe Sport.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden