Asser taxichauffeurs willen 'streepje voor' tijdens TT-Festival

De Asser chauffeurs willen een streepje voor (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Taxibedrijven uit Assen en Stadspartij PLOP willen dat taxichauffeurs uit de provinciehoofdstad een streepje voor krijgen tijdens het TT-Festival.

Vorig jaar werd er onvrede geuit over het gevoerde taxibeleid tijdens de TT-week. Tijdens deze week vindt er een invasie plaats van taxichauffeurs uit het gehele land.



Beperkte bereikbaarheid

Een groot deel van de binnenstad en de omgeving van het TT-circuit zijn tijdens het TT-festival minder goed te bereiken voor verkeer. Hierdoor is het voor de Asser taxichauffeurs moeilijk om de service te verlenen die hun klanten gewend zijn. Volgens de taxibedrijven trekken chauffeurs van buiten de stad zich weinig aan van de beperkingen, en dit zet kwaad bloed.



Een streepje voor

Nu willen de taxibedrijven en Stadspartij PLOP naar een beleid zoals dat gevoerd wordt tijdens bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse: De Nijmeegse taxichauffeurs zijn als zodanig herkenbaar voor politie, organisatie, verkeersregelaars en klanten, wat het mogelijk maakt dat zij bij wijze van uitzondering wel toegang krijgen tot bepaalde sectoren.



De partij en de taxichauffeurs willen nu met de gemeente Assen en met de organisatie van het TT-Festival in overleg om te kijken of deze oplossing een haalbare kaart is.