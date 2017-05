Meer MRSA-besmettingen Scheper Ziekenhuis in Emmen

EMMEN - Er zijn opnieuw besmettingen met de MRSA-bacterie geconstateerd in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Dat meldt Treant Zorggroep, waar het ziekenhuis een onderdeel van is.

In totaal is nu bij zes patiënten en drie medewerksters van Treant de MRSA-bacterie vastgesteld.De meest recente besmetting betreft een patiënt die is behandeld door een medewerkster met de bacterie. De medewerkster is na ontdekking van de besmetting, vorige week, direct naar huis gegaan.De patiënt wordt in strikte isolatie verder verzorgd in het Scheper.De MRSA-bacterie staat ook wel bekend als de ziekenhuisbacterie. Besmetting gebeurt via direct huidcontact. De bacterie is ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom lastig te behandelen. MRSA is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan wel gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand.