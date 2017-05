RKC - FC Emmen vanavond live op Radio Drenthe

RKC - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe

VOETBAL - De eerste play-offwedstrijd van FC Emmen, morgenavond bij RKC in Waalwijk, wordt live uitgezonden op Radio Drenthe. De uitzending begint, net als de wedstrijd om 20.00 uur.

Verslaggevers in het Mandemakers Stadion zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen.FC Emmen begint in de eerste ronde van de play-offs op weg naar de eredivisie dus met een uitwedstrijd. Aanstaande vrijdag volgt de return in Emmen.Er wordt gespeeld met de regels die ook van toepassing zijn bij europacupduels. Hebben beide ploegen na twee ontmoetingen evenveel punten en gelijke doelcijfers, dan geven de gescoorde uitgoals de doorslag.