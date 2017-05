FC Emmen speelt vanavond 55e play-offduel

VOETBAL - FC Emmen komt vanavond voor de 55e keer in actie in een play-offduel voor promotie naar de eredivisie. Het is de elfde keer dat Emmen zich plaatst voor het toetje na de reguliere competitie. Nog nooit wist de Drentse club te promoveren.

RKC - FC Emmen vanavond live op Radio Drenthe

Género Zeefuik niet mee naar Waalwijk

Van de 54 play-offwedstrijden verloor FC Emmen er 28. Zestien keer werd er gewonnen en tien gelijke spelen. In al die duels scoorde Emmen er 79 en kreeg de ploeg er 96 tegen.Michel van Oostrum is nog altijd de speler met de meeste nacompetitieduels (tegenwoordig play-offs) achter zijn naam voor de Drentse club. De spits, all-time topschutter van de club, speelde 32 'toetjes' mee.Hieronder hebben we alle wedstrijden in de nacompetitie/play-offs van FC Emmen op een rijtje gezet:Emmen won de 6e en laatste periode in dit seizoen en speelde liefst 8 duels voor een plek in de eredivisie:Emmen - FC Wageningen 2-0Heracles - Emmen 1-1Emmen - Heracles 2-0Emmen - FC Wageningen 4-0Emmen - Heerenveen 1-0Heerenveen - Emmen 2-0Emmen - NEC 1-2NEC - Emmen 0-0FC Emmen eindigde in dit seizoen als 2e in de eindrangschikking onder kampioen AZ. De ploeg van trainer Azing Griever en topschutter Michel van Oostrum deed lang mee voor promotie via de nacompetitie.NEC - Emmen 3-1Emmen - Cambuur 4-0Emmen - Veendam 2-1Veendam - Emmen 1-0Cambuur - Emmen 0-1Op de laatste speeldag moest Emmen met minimaal twee goals verschil winnen van NEC, maar op de Meerdijk werd het 2-3.MVV werd dit seizoen kampioen, voor Cambuur Leeuwarden en Emmen dat in de nacompetitie de hoge verwachtingen niet waar kon maken.RKC - Emmen 2-0Emmen - ADO Den Haag 1-1Emmen - Zwolle 2-1Zwolle - Emmen 1-0ADO Den Haag - Emmen 1-1Emmen - RKC 4-5AZ werd kampioen, voor Cambuur Leeuwarden. Emmen eindigde weer op plek 3. De nacompetitie verliep vervolgens ronduit teleurstellend. Emmen won geen enkel duel.RKC - Emmen 3-2Emmen - ADO Den Haag 1-1Eindhoven - Emmen 2-2Emmen - Eindhoven 1-4ADO Den Haag - Emmen 2-2Emmen - RKC 3-3In het seizoen 1998/1999 kwam er een einde aan het tijdperk Azing Griever bij FC Emmen. In oktober werd hij ontslagen en opgevolgd door oud-spits Jan de Jonge. Emmen pakte de 2e periodetitel en in de stand eindigde de Drentse club op plek 3, achter kampioen FC Den Bosch en FC Groningen. In de nacompetitie ging het seizoen als een nachtkaars uit.RKC - Emmen 4-2Emmen - FC Dordrecht 5-3Emmen - Zwolle 1-3Zwolle - Emmen 2-1FC Dordrecht - Emmen 2-1Emmen - RKC 0-1Dit seizoen werd weer een 'net niet seizoen'. Emmen eindigde het seizoen als vijfde en trof in de nacompetitie Heracles, MVV en FC Groningen. Laatstgenoemde ploeg was een maatje te groot en promoveerde.Heracles - Emmen 1-1Emmen - MVV 2-2FC Groningen - Emmen 5-0Emmen - Groningen 0-1MVV - Emmen 0-3Emmen - Heracles 2-1Onder Hennie Spijkerman begon FC Emmen niet heel sterk aan het seizoen, maar in oktober kon de Drentse club de koppositie pakken in de eerste divisie. Dat lukte niet door een 4-0 nederlaag bij Excelsior. De uiteindelijke vijfde plaats in de stand leverde wel nacompetitievoetbal op, maar na twee duels was de rol van Emmen al uitgespeeld. Kampioen dat seizoen werd FC Zwolle.FC Den Bosch - Emmen 3-1Emmen - RBC 0-2Emmen - Cambuur 5-1Cambuur - Emmen 4-2RBC - Emmen 2-2Emmen - FC Den Bosch 0-3Als ADO Den Haag er niet was geweest... FC Emmen behaalde liefst 75 punten, maar werd tweede achter kampioen Den Haag. Via de nacompetitie kreeg Emmen vanzelfsprekend een herkansing op promotie, maar ondanks de makkelijk scorende spits Donny de Groot in de vorm van zijn leven redde Emmen het weer niet. De Groot scoorde wel de enige treffer in de openingswedstrijd van de nacompetitie tegen Excelsior, maar wist daarna het net niet meer te vinden. FC Volendam promoveerde wel.Emmen - Excelsior 1-0FC Volendam - Emmen 2-0Heracles - Emmen 1-2Emmen - Heracles 0-1Emmen - Volendam 2-0Excelsior - Emmen 2-1In zijn derde en laatste jaar als hoofdtrainer van FC Emmen bereikte Joop Gall de nacompetitie. Na 12 seizoenen zonder toetje lijkt Emmen even plankenkoorts te hebben in de eerste halve finalewedstrijd tegen Roda JC. FC Emmen verliest thuis met 1-0 en moet het een paar dagen later in Kerkrade rechtzetten. Emmen is beter dan Roda JC, maar redt het net niet. Het duel eindigt in 2-2, ondanks een enorme kans in de laatste minuut voor Soufianes Laghmouchi.FC Emmen - Roda JC 0-1Roda JC - FC Emmen 2-2Op basis van de ranglijst haalt FC Emmen de nacompetitie, maar van rust is na de winterstop nauwelijks sprake. Na het vertrek van Marcel Keizer naar Cambuur doet de club diverse pogingen om Dick Lukkien (toen nog assistent-trainer van FC Groningen) los te weken, maar Hans Nijland werkt niet mee. Na enkele weken wordt besloten om 'tussenpaus' Gert Heerkes het seizoen maar te laten afmaken. Tegenstander in de eerste ronde van de play-offs was Almere City FC, waar de Drenten op voorhand heel blij mee waren. In Almere mocht Emmen van geluk spreken dat het bij rust maar 2-1 stond voor de thuisclub. In plaats van die stand te koesteren ging Emmen na rust op zoek naar de 2-2. De ploeg van Heerkes kreeg het deksel op de neus en verloor met 4-1. Op eigen veld was een Houdini-act noodzakelijk, maar die kwam er niet.Almere City FC - FC Emmen 4-1FC Emmen - Almere City FC 1-4