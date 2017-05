FC Emmen won nog nooit van RKC in play-offs

VOETBAL - Van de 54 vorige play-offduels kwam Emmen al zes keer uit tegen RKC, vanavond in Waalwijk en vrijdag in Emmen de tegenstander in de 1e ronde. Van die zes voorgaande wedstrijden tegen de Brabanders gingen er vijf verloren en werd er één keer gelijkgespeeld.

RKC - FC Emmen vanavond live op Radio Drenthe

Zeefuik niet meer naar Waalwijk, focus op vrijdag

FC Emmen speelt vanavond 55e play-offduel

Tegen RKC Waalwijk werd ook de wedstrijd gespeeld waarin de meeste goals vielen in een play-offwedstrijd van FC Emmen. In 1997 eindigde Emmen-RKC namelijk in 4-5.Overigens dateren alle ontmoetingen tegen RKC in de play-offs van voor het millennium. In het seizoen 1996/1997 ging Emmen in Waalwijk met 2-0 onderuit en verloor het thuis dus met 5-4. Een seizoen later werd het uit 3-2 en in Emmen 3-3. In het seizoen 1998/1999 won RKC in eigen huis met 4-2 en waren de Waalwijkers in Emmen met 1-0 te sterk.In de reguliere competitie pakte FC Emmen dit seizoen vier punten van RKC. In Waalwijk werd het 1-1, terwijl thuis met 1-0 werd gewonnen. In de eindrangschikking bezet FC Emmen met 55 punten de 9e plaats en RKC volgt met 54 punten op plek 10. Qua puntenaantal ontlopen beide clubs elkaar niet. Dat is wel anders als er wordt gekeken naar de doelcijfers. RKC heeft 40 treffers geïncasseerd, terwijl RKC 70 doelpunten om de oren kreeg. RKC scoorde zelf 62 keer en dat zijn er 12 meer dan FC Emmen in de reguliere competitie.Waar FC Emmen vanavond haar twee topscorers (Cas Peters en Tim Siekman, met respectievelijk 14 en 6 goals moet missen), daar kan RKC-trainer Peter van den Berg zijn doelpuntenmakers wel gewoon opstellen. Pieter Langeijk maakte er dit seizoen 17, Johan Voskamp 15, Kennie Anderson 7 en Fred Benson 6.Volgens Dick Lukkien ontlopen Emmen en RKC elkaar niet veel. De kansenverhouding om door te gaan zal dan ook voor beide ploegen op voorhand op 50 procent liggen."Natuurlijk hoopt Lukkien op een zegen in Waalwijk, maar dat is, met de return van vrijdagavond in Emmen, geen must. "Bovendien ligt dat ook geheel aan de wedstrijd zelf. Het kan best zo zijn dat we tevreden moeten zijn met een punt. Dan moeten we dat ook koesteren", aldus de oefenmeester die daarmee indirect refereerde aan vorig seizoen toen FC Emmen heel naïef ten aanval trok tegen Almere City FC bij een 2-1 achterstand. Almere profiteerde dankbaar en won uiteindelijk met 4-1 waarmee die ploeg een uitstekende uitgangspositie had voor de return in Assen (die return eindigde ook in 4-1 (voor Almere).