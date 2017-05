Keien niet nodig om graf op natuurbegrafenis te vinden

EEXT - Keien zijn niet nodig om een graf op natuurbegraafplaats Hillig Meer bij Eext terug te vinden. Dat zegt Marc Hesp, van de natuurbegraafplaats.

''Het markeren van de graven gaat iets moderner dan met keien. We hebben ieder graf voorzien van een gps-coördinaat. Die krijgen mensen zelf ook zodat je in de lengte der jaren een graf terug kunt vinden.''Vanaf volgende maand verbiedt de natuurbegraafplaats het plaatsen van een zwerfkei bij een graf. De begraafplaats wil het karakter van een natuurgebied behouden en dat gebeurt niet als er allemaal keien in het bos liggen. Marc Hesp: "We zagen dat best veel mensen voor een kei kiezen. Dat zou betekenen dat er op lange termijn veel keien in het bos komen te liggen en we vinden dat dat het bos aantast."Een alternatief is het plaatsen van boomschijf. ''De gedachte van een graf in de natuur is dat het graf uiteindelijk op gaat in de natuur. Dat betekent dat je sowieso na verloop van tijd niet meer ziet dat er een graf is.'' Een boomschijf is wel toegestaan, omdat die uiteindelijk vergaat.