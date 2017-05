Sloopkogel maakt Snackpoint in Emmen met de grond gelijk

EMMEN - Na dertig jaar verdwijnt vandaag een markant gebouwtje uit het centrum van Emmen: Snackpoint wordt gesloopt. De plek bij het marktplein in Emmen, waar iedereen wel eens een snack 'uit de muur heeft getrokken' of een ijsje heeft gehaald, verandert voorgoed.

Sommige mensen vinden het jammer, anderen zijn blij dat de 'puist' uit het centrum verdwijnt. Uitbater Hans Klifman uit Odoorn runt Snackpoint vanaf 2003. Hij nam het over van zijn oom, de bekende horecaman Sjoerd Kooistra uit Groningen. Klifmans pachtcontract liep af en hij heeft inmiddels een nieuwe plek gevonden. Honderd meter verderop, aan de Hoofdstraat, heeft hij een nieuwe zaak geopend.Het is tijd dat het gebouwtje uit de jaren '80 verdwijnt, vindt ook centrummanager Laurens Meijer. "Mooie herinneringen heb ik ook. Samen met opa even wat uit de muur halen. Of na een dagje dierentuin wat lekkers halen. Of wat eten als we naar de kroeg waren geweest."Maar met zijn nieuwe zaak is Klifman klaar voor de toekomst, aldus Meijer. En Klifman zelf? "Toen ik een jaar geleden hoorde dat ik eruit moest, was dat wel even slikken. Maar nu ik het heb leeg gehaald, heb ik er geen gevoel meer bij."Zijn nieuwe zaak zit in een voormalige winkelpand. Daar kunnen klanten ook binnen zitten. "Er is ruimte voor 35 man. Daarbij vergeleken was de het vorige pand meer een strandtent."