Stelling: FC Emmen gaat de Eredivisie in!

EMMEN - FC Emmen speelt vanavond zijn eerste play-offduel om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Tegen RKC-Waalwijk kan de Drentse club de eerste stap richting het hoogste niveau zetten.

De Drentse club promoveerde nog nooit, maar doet voor het derde seizoen op rij een poging. In totaal speelde FC Emmen 54 play-offwedstrijden, waarvan het er 28 verloor. De rood-witten wonnen zestien keer en speelden tien keer gelijk, maar promotie leverde het dus nooit op.Tegenstander RKC speelde in het seizoen 2013/2014 voor het laatst in de Eredivisie. Dit seizoen eindigde de club uit Waalwijk op de tiende plek, slechts één punt onder Emmen.Denkt u dat FC Emmen het gaat halen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.