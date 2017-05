Blessure Kramer valt mee: 'Meer last van kneuzingen dan de breuk'

SCHAATSEN/WIELRENNEN - 'Dit gaat een harde klap worden', dacht Sven Kramer naar eigen zeggen toen hij door de lucht vloog tijdens de PWZ Zuidenveldtour. Hij viel zaterdag 29 april tijdens de wedstrijd in Nieuw-Amsterdam en brak zijn linkersleutelbeen.

De gedachte die in een fractie van een seconde door zijn hoofd schoot, bleek dus te kloppen. Nog dezelfde avond werd de drievoudig olympisch kampioen allround schaatsen geopereerd "Het gaat naar omstandigheden goed. Ik ben tevreden", zegt de drievoudig olympisch kampioen tegen de NOS . Hij doet wel vaker mee aan een wielerkoers buiten het schaatsseizoen, maar dat hij nu net in een olympisch seizoen een blessure opliep, was even schrikken.Kramer: "Het is mij nog nooit overkomen hiervoor. Het is eigenlijk een bedrijfsongeval. Laat het duidelijk zijn: zo'n blessure liever niet. Maar als je dan toch een breuk hebt, dan het liefst deze."De 31-jarige Fries is inmiddels weer aan het trainen en fietst ook weer. "In het ziekenhuis hebben er een plaatje opgezet, waardoor ik meteen mijn mobiliteit terug heb en pijnvrij ben. Ik heb meer last van de kneuzingen en val, dan van de breuk."