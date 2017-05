115.000 euro voor clubkas Drentse verenigingen

115.000 euro voor 73 Drentse clubs en verenigingen (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - De clubkas van 73 Drentse clubs en verenigingen wordt flink gespekt. De Vriendenloterij geeft 115.000 euro aan de clubs.

Deelnemers aan de loterij mochten zelf kiezen welke organisaties het geld zouden krijgen. De Meppeler Sport Club krijgt het meeste geld, een bedrag van 10.932 euro.



Verder gaat het geld onder andere naar Handbalvereniging HV E&O in Emmen, hersenletsel.nl in Drenthe en Groningen en korfbalvereniging AVO in Assen.