VVD tegen huidige uitbreidingsplannen station Emmen-Zuid

EMMEN - De VVD in Emmen is het niet eens met de huidige plannen die er liggen voor de uitbreiding van station Emmen-Zuid. De partij stemt vanavond dan ook tegen het bestemmingsplan.

Het onderwerp komt aan bod tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis.De bedoeling is om een extra spoor aan te leggen en een tweede perron te bouwen. Hierdoor wordt het mogelijk om in de spits met meer treinen tussen Emmen en Zwolle te rijden. Het kostenplaatje van de hele operatie is ruim tien miljoen euro.Maar de VVD ziet de plannen zoals ze er nu liggen dus absoluut niet zitten. Volgens de partij kijkt de gemeente veel te weinig naar alternatieven die aangedragen zijn door omwonenden. Die zijn namelijk niet blij met de verdubbeling, ze vrezen onder andere geluidsoverlast omdat volgens hen het station te dicht bij de woonwijk komt te liggen.Andere plannen die omwonenden hebben bedacht zijn allemaal door de gemeente afgeserveerd omdat ze financieel niet haalbaar zouden zijn. "Wij vinden dat het college de plannen te gemakkelijk terzijde schuift", aldus VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens. Volgens hem gaat de gemeente onzorgvuldig om met de klachten van omwonenden."De betrokkenen hebben niet eens keihard nee gezegd tegen de plannen. Ze hebben de moeite genomen om met alternatieven te komen. Die moeten dan op z'n minst zorgvuldig beoordeeld worden", vervolgt Scheltens. De partij vindt het overigens wel belangrijk dat er uiteindelijk elk kwartier een trein gaat rijden op het traject, maar niet ten koste van alles.Vanavond bespreekt de gemeente het onderwerp tijdens een commissievergadering, waar ook mogelijkheid is tot inspraak. Mochten de plannen van de dubbele spoorbaan wel doorgaan, dan moet het extra spoor er rond 2020 liggen.