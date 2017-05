Brand in woonwagen in Norg

Woonwagenbrand in Norg (foto: Persbureau Meter)

NORG - Aan de Klimopstraat stond vanmorgen een woonwagen in de brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust.

Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.