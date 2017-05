Wietze Koops uit Meppel wint medaille wiskundewedstrijd

MEPPEL - De 16-jarige Wietze Koops uit Meppel heeft dit weekend een gouden medaille gewonnen tijdens de Benelux Wiskunde Olympiade in België. Dat is een wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren uit Nederland, België en Luxemburg.

Tijdens de wedstrijd moest Wietze vier uitdagende wiskundeopgaven oplossen. De deelnemers hebben daar vier en een half uur de tijd voor. Dat lijkt ruim, maar dat is het volgens Wietze niet. "Het zijn lastige opgaven en zelfs als je de oplossing hebt bedacht duurt het een tijdje om alles op te schrijven. Voor een van de opgaven heb ik zes kantjes helemaal vol geschreven", vertelt de medaillewinnaar.In totaal deden er dertig jonge wiskundetalenten mee aan de Olympiade, tien uit ieder Benelux-land. Wietze vond zijn overwinning enigszins verrassend. "Er waren maar drie gouden medailles. Je weet ongeveer wel hoe goed de mensen uit je eigen land zijn, maar uit België en Luxemburg niet", vertelt de Meppelaar.Zijn overwinning schrijft Wietze toe aan veel oefenen. "Het is een deel talent, maar het gaat vooral om hoeveel je er voor inzet. Er zijn in Nederland dertig trainingsprogramma's per jaar en wekelijks krijg je oefenopgaven. Je ziet dat de mensen die meer doen vaker worden geselecteerd", vertelt Wietze. Vorig jaar greep de vwo-scholier net naast het goud. Toen kwam hij een punt tekort. Rustig achteroverleunen is er, nu hij een gouden plak op zak heeft, echter niet bij. In juli vindt de Internationale Wiskunde Olympiade plaats in Brazilië en Wietze is erop gebrand daar bij te zijn.Wietze: "In juni komen er drie selectietoetsen die lijken op de wedstrijd die we nu gedaan hebben. Ik hoop dat ik voor het WK geselecteerd word. Nu ben ik wel gedeeld de beste van Nederland, maar er zijn veel anderen die er ook heel dichtbij waren."Wietze zit in vwo 6 van RSG Stad & Esch Lyceum in Meppel en doet dit jaar eindexamen. Na het VWO gaat hij Econometrie en - hoe kan het ook anders - Wiskunde studeren.