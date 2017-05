Treant treft 'extreme' maatregelen voor bestrijding MRSA

EMMEN - De afdeling chirurgie van het Scheper Ziekenhuis in Emmen is geïsoleerd en afdeling Oost 1, met 42 bedden, helemaal ontruimd. "Dat zijn vrij extreme maatregelen om te voorkomen dat de MRSA-bacterie zich verder verspreidt", zegt Luuk Tomson van Treant Zorggroep.

Vorige week werd de ziekenhuisbacterie ontdekt in het Emmer ziekenhuis van Treant. Zes patiënten en drie medewerkers zijn besmet. Eén patiënt was al overgeplaatst naar verpleeghuis De Horst in Emmen. Daar wordt hij nu geïsoleerd om te voorkomen dat de MRSA-bacterie daar ook om zich heen grijpt.De afdeling Oost 1 in het ziekenhuis wordt volledig gedesinfecteerd, legt Tomson uit. De patiënten zijn tijdelijk naar een noodafdeling verplaatst. Een dezer dagen kunnen ze terug naar de schone afdeling Oost 1.Ondertussen worden zo'n honderd mensen onderzocht, die met de besmette patiënten en medewerkers in aanraking zijn geweest. Hoe snel Treant Zorggroep de MRSA-uitbraak onder controle heeft, kan Tomson niet inschatten.