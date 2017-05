Burgemeester Bert Swart ondergaat kijkoperatie

BEILEN/ZUIDHORN - De toekomstige burgemeester van Midden-Drenthe, Bert Swart, ondergaat binnenkort een kijkoperatie in zijn hoofd.

Dat laat wethouder Fred Stol van de gemeente Zuidhorn weten, waar Swart nu burgemeester is. "Er is nog geen diagnose, maar de artsen denken dat het probleem in zijn hoofd zit." De verwachting is dat de kijkoperatie binnen nu en twee weken plaatsvindt.De burgemeester verblijft op dit moment in afwachting van de kijkoperatie thuis in Zuidhorn. Swart werd op Koningsdag met spoed in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij thuis onwel werd. Stol noemt de situatie zorgelijk, maar zegt dat Swart zelf licht optimistisch is.