Inwoners Wijster hebben weer gas [update]

Gaslek in Wijster (foto: Persbureau Meter) De brandweer houdt de situatie in de gaten (foto: Persbureu Meter)

WIJSTER - Het gaslek in Wijster is inmiddels verholpen. 38 Huishoudens in het dorp zaten vanmiddag zonder gas.

Tijdens graafwerkzaamheden aan de Kampsweg voor de aanleg van glasvezel is vermoedelijk een leiding geraakt. Vanmiddag rond vier uur was het lek weer dicht laat Enexis weten.



De brandweer was aanwezig om de situatie veilig te houden tot het lek is gedicht werd. Afgelopen vrijdag ontstond tijdens graafwerkzaamheden ook al een gaslek.