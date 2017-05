Volleyballer Andringa naar Polen

Robbert Andringa (foto: eigen foto)

VOLLEYBAL - Volleyballer Robbert Andringa (27) uit Assen verruilt komend seizoen zijn huidige club Stade Poitiers voor het Poolse Indykpol AZS uit Olsztyn.

De nummer 18 van Oranje speelde sinds afgelopen seizoen in Frankrijk en scoorde 202 punten voor zijn ploeg. Dat levert de passer-loper nu dus een transfer naar Polen op. Indykpol eindigde dit seizoen als vijfde in de PlusLiga: de hoogste Poolse volleybalcompetitie. Polen staat bekend als een van de beste volleyballanden ter wereld.



Enthousiast

Andringa is blij en enthousiast om de kleuren van zijn nieuwe club in het noorden van Polen te vertegenwoordigen. "Ik kan niet wachten om in de PlusLiga te spelen en te concurreren met de sterkste teams van de wereld", zegt Andringa op de website van Indykpol.



Lycurgus

In Nederland speelde Andringa zes jaar lang voor Lycurgus uit Groningen, waarna hij via het Belgische Lindemans Aalst in 2015 bij Poitiers belande.