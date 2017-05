Klazienaveners naar Veendam voor 'hun' bijzondere vlag

VEENDAM - Ze wisten dat hij bestond, maar hoe hij eruit zag wisten ze niet. Tot vandaag. Drie bestuursleden van stichting historisch Klazienaveen stonden voor het eerst oog in oog met de vlag die herinnert aan het ontstaan van het dorp aan het einde van de negentiende eeuw.

"De vlag is belangrijk omdat het hét tastbare bewijs is van het eerste vervoer van het turf", vertelt Elise van Ditmars, de conservator van het Veenkoloniaal Museum in Veendam. De vlag werd rond 1890 door Willem Albert Scholten geschonken aan schipper J. Hazewinkel, de eerste schipper in het Klazienaveen. Volgens Van Ditmars is het schenken van de vlag aan de schipper iets heel unieks.De vlag is aanzienlijk groot. Met maar liefst 2.40 bij 1.75 meter is de vlag groter dan de heren van Stichting Historisch Klazienaveen in eerste instantie dachten. "Om eerlijk te zijn dacht ik dat de vlag kleiner was", aldus Jans Jagt, voorzitter van de Stichting.De vlag is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in het bezit van het Veenkoloniaal Museum en zal daar ook blijven. De Drentse heren zijn hier blij mee. "We hebben hier te maken met een vlag van honderddertig jaar oud, die vlag is zo eigenlijk zo veel waard", vertelt Jagt."Laat deze vlag een aanleiding zijn voor de mensen in Klazienaveen om naar dit museum te komen", besluit de voorzitter.