Liveblog RKC - FC Emmen: 1-5

Volg RKC - FC Emmen op de voet

VOETBAL - Voor FC Emmen begint vanavond in Waalwijk voor de elfde keer in de clubhistorie de play-offs voor promotie naar de eredivisie. In de heenwedstrijd van de eerste ronde van de play-offs is RKC Waalwijk de tegenstander.





Zevende ontmoeting

Het is de zevende ontmoeting tussen beide ploegen in de play-offs. De vorige zes edities leverden geen zege op voor FC Emmen. Vijf werden gewonnen door RKC en één eindigde in een gelijkspel.



Opstelling

FC Emmen start vanavond met Telgenkamp; Aslan; Lima, Bakker, Loen; Olijve, Türk, Bannink; Klok, Huisman en Kallon.



Live

RKC - FC Emmen is LIVE te volgen



