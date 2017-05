Busje komt zo, maar welk busje?

Het kleinschalig openbaar vervoer is minder gebruiksvriendelijk geworden (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De bereikbaarheid van het platteland is de afgelopen vijf jaar ongeveer gelijk gebleven, maar het kleinschalig openbaar vervoer is wel minder gebruiksvriendelijk geworden.

Dat blijkt uit onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer dat vanavond aan Provinciale Staten is gepresenteerd.



'Sterk versnipperd'

In de uithoeken van de provincie zijn lijn- en streekbussen vervangen door de LijnBelBus en de Regiotaxi, waardoor de drempel om er gebruik van te maken is verhoogd. "Bovendien rijdt er een veelheid aan busjes en taxi's onder verschillende namen en voorwaarden, zegt Margreeth Smilde, voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. "De informatie over telefoonnummers en tarieven van dit type vervoer is sterk versnipperd", aldus Smilde.



Reistijd zondag toegenomen

Verder is het aantal adressen dat is te bereiken via openbaar vervoer toegenomen, maar de totale reistijd op zondagen is langer geworden. Dat staat in het rapport 'Met de bus naar de stad', dat het openbaar vervoer in de uithoeken van Drenthe van 2010-2015 onderzocht.



De officiële cijfers van het OV-bureau geven volgens het rapport een vertekend beeld, omdat er meer reizigers worden vervoerd op de drukbezette lijnen. Bovendien wordt sinds 2015 het aantal reizigerskilometers als maatstaf genomen in plaats van reizigersaantallen. Het kleinschalig openbaar vervoer blijft in die cijfers buiten beeld.



Drempels

De Noordelijke Rekenkamer verwijt de provincie een tegenstrijdige houding over de Regiotaxi. Enerzijds wil de provincie juist dat alle inwoners overal kunnen komen, maar anderzijds werpt de provincie drempels op om te voorkomen dat kleinschalig openbaar vervoer te duur wordt en om oneigenlijk gebruik te voorkomen.



Gedeputeerde Staten hebben al aangegeven de vindbaarheid van de Regiotaxi te gaan verbeteren.