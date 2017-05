Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend (foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

EMMEN/ZWOLLE - Door een seinstoring reden er tot half zeven vanavond minder treinen tussen Emmen en Zwolle.

Volgens de website van de Nederlandse Spoorwegen liep de extra reistijd op tot 30 minuten. Over de oorzaak van de storing is niets bekend.De storing is inmiddels verholpen.