Softwarebedrijf Centric vertrekt uit Assen en Meppel

Centric vertrekt uit Assen en Meppel (foto: Google Streetview)

ASSEN - Softwarebedrijf Centric vertrekt uit Assen en Meppel. Het bedrijf, met de hoofdvestiging in Gouda, opent een vestiging aan de Donau in Hoogeveen.

Dat laat woordvoerder Marlies Aanhaanen weten. In totaal verhuizen 180 werknemers van Centric naar Hoogeveen. Het gaat om medewerkers van de servicedesk die klanten in het land ondersteunen en om software-ontwikkelaars.



Daarnaast wordt de locatie in Hoogeveen een werkplek voor medewerkers die onderweg zijn in het hele land. Het bedrijf is nu bezig met de voorbereidingen op de verhuizing. Het pand in Hoogeveen gaat halverwege juli open.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden