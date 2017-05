FLUITENBERG - Oud-commissaris van de koning Jacques Tichelaar heeft vanmiddag afscheid genomen van de provincie. Dat deed hij in De Schildhoeve in Fluitenberg.

Tichelaar werd onder meer toegesproken door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. "Je voorkwam sluiting van de gevangenis in Veenhuizen, vertrek van de rechtbank en de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Je wist telkens het belang van Drenthe te benadrukken", aldus Plasterk.Minister-president Mark Rutte sprak Tichelaar toe via een videoboodschap.De oud-commissaris werd daarnaast nog toegesproken door gedeputeerde Henk Brink en door burgemeester Eric van Oosterhout. Ook zij spraken lovend over Tichelaar. "Hij strijdt voor wat-ie waard is en hij strijdt voor de Drentse zaak."Er werd niet gesproken over het opstappen van Tichelaar, die sinds 2009 commissaris was van Drenthe. De PvdA'er raakte in opspraak nadat ophef was ontstaan over zijn dubieuze rol bij een klus die door de provincie werd gegund aan zijn schoonzus. Het vertrouwen in hem werd opgezegd.In het RTV Drenthe-radioprogramma Cassata vertelde Tichelaar dat hij er de dagen na zijn vertrek ziek van is geweest. Toch kijkt hij positief terug op zijn tijd als commissaris van Drenthe. ''Ik heb Drenthe met verschrikkelijk veel plezier gediend. Ondanks dat er heel veel problemen zijn, zijn er ook heel veel dingen opgelost. Kijk naar de Rijksdiensten, de kazerne in Assen, de gevangenissen, het vertrek van Philips, Shakespeare, het Pauperparadijs, het Sinterklaasfeest in Meppel en de vluchtelingenproblematiek.''