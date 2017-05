Plan voor nieuw zonnepark bij Noordscheschut

NOORDSCHESCHUT - Projectontwikkelaar Solarfields is van plan om bij Noordscheschut een zonnepark met 38.000 zonnepanelen te bouwen. Na de zomer van 2018 moet het park klaar zijn.

De bedoeling van de Groningse projectontwikkelaar is om aan de zuidkant van het dorp een park van ongeveer twaalf hectare te laten verrijzen, tussen de A37 en de Coevoerderstraatweg. De zonnepanelen moeten genoeg duurzame energie gaan opwekken om vierduizend huishoudens van stroom te kunnen voorzien.



Locatie

De locatie is volgens projectleider Jop Smit van Solarfields onder meer uitgekozen omdat er relatief weinig mensen in de directe omgeving wonen. "Daarnaast ligt de plek niet echt in het buitengebied en is er voldoende infrastructuur aanwezig."



Groen

Solarfields wil behalve de zonnepanelen ook groenstroken aanleggen om het zonnepark aan het zicht te onttrekken. "We zijn van plan aan de noord-, oost- en westzijde bomen en struiken te planten die al in het gebied voor komen. Aan de zuidkant staat al een bomenrij. Samen met landschapsarchitecten gaan we kijken naar een goede inrichting", vertelt Smit.



Voorlichting

Aanstaande vrijdag kunnen omwonenden zich laten informeren in de Beth-El kerk aan de Coevorderstraatweg. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen en wensen kenbaar te maken. Belangrijk, vindt projectleider Smit. "We zijn erg nieuwsgierig naar de input van omwonenden. Dat kunnen we meenemen in de plannen en de vergunningsaanvraag."



Volgens Smit is de gemeente Hoogeveen in ieder geval positief over de plannen. Contact met de provincie is er nog niet geweest. "Maar we verwachten met de provincie ook geen problemen. De plek is namelijk al eens aangewezen als nieuwbouwlocatie."