'Verboden' documentaire over moordbroers klaar voor vertoning

DWINGELOO/EXLOO - De 'verboden' documentaire over het strafproces tegen de broers Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen is klaar. Dat zegt documentairemaker Meral Uslu.

"We nodigen nabestaanden en andere betrokken uit om naar de film te kijken. Als het gerechtshof een uitspraak heeft gedaan in het hoger beroep, dan wordt de film op tv uitgezonden”, aldus Uslu.In de film zijn de broers te zien tijdens het strafproces. De mannen staan terecht voor de moord op Berend Smit uit Dwingeloo en Jan en Greet Veenendaal uit Exloo. Uslu en collega Maria Mok laten in de film zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging aan het woord.Het Openbaar Ministerie ging in eerste instantie akkoord met de opnames, maar na klachten van nabestaanden zegde het OM de samenwerking op. Doormiddel van een kort geding probeerde het OM vorig jaar het gebruik van de beelden tegen te houden, maar de rechter vond de bezwaren van de nabestaanden niet zwaar genoeg om de film te verbieden.Onlangs heeft het OM de film bekeken en is er opnieuw gevraagd aan de filmmakers om wijzigingen aan te brengen. “In de titel van de film zit bijvoorbeeld de achternaam van de broers verwerkt en dat schendt de privacy van de verdachte. Daar zijn wij niet blij mee”, zegt woordvoerder Manon Hoiting van het Openbaar Ministerie.Volgens documentairemaker Uslu heeft het OM een brief van zes pagina's gestuurd waarin wordt gevraagd om nog meer aanpassingen. “We hebben een contract getekend met het OM en hebben toen een verhoor van de broers mogen draaien. Het OM zegt nu dat die beelden illegaal zijn gemaakt en dat we die niet mogen gebruiken”, aldus Uslu. Het Openbaar Ministerie wil niet in gaan op deze aantijgingen.Tegen de broers is in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf geëist. Het gerechtshof heeft in deze zaak nog geen uitspraak gedaan omdat er eerst extra onderzoek nodig was naar het doodschieten van Smit. Onlangs werd daarvoor een reconstructie gedaan op het Dwingelderveld.Wanneer het gerechtshof uitspraak zal doen in de zaak van Marcos en Admilson R. is nog niet duidelijk.