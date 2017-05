NAM ondersteunt buurtprojecten Coevorden financieel

Bewoners kunnen zelf met voorstellen komen (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

ASSEN - De NAM ondersteunt het project 'Steek energie in de buurt Coevorden' om te vieren dat het bedrijf zeventig jaar bestaat en ook al zeventig jaar actief is in Coevorden.

In 1948 vond de NAM bij toeval aardgas in Coevorden. Eigenlijk was het bedrijf op zoek naar aardolie. Het markeerde het begin van het tijdperk waarin huishoudens werden aangesloten op aardgas.



Verbindend

"Nu gaat de NAM projecten voor en door bewoners ondersteunen met een financiële bijdrage om wat terug te doen", zegt woordvoerder Kirsten Smit. "Het moet een plan zijn dat ten goede komt aan de buurt of op een duurzame manier een bijdrage levert aan de gemeenschap. Het project moet verder een sociaal of maatschappelijk karakter hebben wat buurtbewoners verbindt", aldus Smit. De sluitingsdatum is 23 juni.



Volgens Smit is het project geen doekje voor het bloeden voor geleden schade of overlast. "We hebben goede ervaringen in Coevorden. We zijn al decennia verbonden met de economie in het gebied."



Meerdere projecten uitgevoerd

De woordvoerder geeft aan dat er een ruim budget beschikbaar is. "Het gaat niet om één project of een bepaald budget per project. We maken er voldoende geld voor beschikbaar", zegt Smit. Eerder heeft de NAM al soortgelijke projecten gedaan in Schiebroek en Twente. Zo is in Schiebroek een buurtmoestuin gerealiseerd, een kerstdiner voor ouderen gehouden, spelactiviteiten voor de jeugd georganiseerd en is een straat van groen voorzien.

Door: Petra Wijnsema Correctie melden