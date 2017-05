Militairen vertellen hun verhaal voor de klas: 'Dankbaar vak, maar brengt ook risico's mee'

Korporaal Jelmer voor de klas in Emmer-Compascuum (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

EMMER-COMPASCUUM - Wat eet een militair als hij dagenlang in het bos leeft? Kinderen van groep 7 en 8 van openbare basisschool De Bente in Emmer-Compascuum weten sinds vandaag het antwoord.

De militairen eten broodvervangers en gevriesdroogde maaltijden uit zakjes, waar je heet water aan moet toevoegen. De scholieren kregen vandaag uitleg van twee militairen van de Geneeskundige Compagnie uit Havelte. "Militair zijn heeft z'n mooie, maar ook z'n minder mooie kanten. Het is een dankbaar vak, maar het brengt ook risico's mee", zegt korporaal Jelmer.



Rugzak

De kinderen kregen ook uitleg over wat een militair allemaal in zijn rugtas heeft zitten als hij op missie gaat. De militairen van de Geneeskundige Compagnie hebben daarnaast ook nog een tas bij zich met allerlei medische zaken. "Het is ontzettend interessant om allemaal te zien", aldus een van de leerlingen.



Landmachtdagen

Defensie bezoekt de komende week tientallen scholen in Drenthe in het kader van de Landmachtdagen 2017. Het is de vierde keer dat militairen op bezoek gaan bij scholen.

Defensie wil meer geven dan alleen een beroepenvoorlichting en aandacht besteden aan vrijheid, vrede en veiligheid.



Op 13 mei geven de militairen demonstraties bij de Johannes Postkazerne in Havelte.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden