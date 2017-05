Gewonde bij botsing rotonde Gieten

Drie wagens raakten betrokken bij het ongeval (foto: Van Oost Media)

GIETEN - Drie auto's botsten aan het einde vanmiddag op elkaar bij de rotonde op de N34 net buiten Gieten.

Daarbij raakte een bestuurder gewond. Ambulancepersoneel is momenteel bezig om de bestuurder te behandelen. Ook heeft de botsing een lange file veroorzaakt tussen Borger en Gieten.



Twee van de drie wagens moeten worden afgesleept. Hoe het ongeluk is gebeurd is nog niet bekend.