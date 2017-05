Jacques Tichelaar: Dit afscheid doet mij pijn

FLUITENBERG - Afscheid nemen van Drenthe raakt oud-commissaris van de koning Jacques Tichelaar. Op 1 maart stapte hij op als commissaris en vanmiddag zegde hij Drenthe definitief vaarwel.

"Het was een eer om hier te werken. Ik ben van Drenthe en haar inwoners gaan houden. Dit afscheid doet mij pijn. Ik heb fouten gemaakt en ik bied mijn excuses daarvoor aan. Politiek is een hard spel", aldus Tichelaar in zijn afscheidsspeech.De PvdA'er was zelf niet happig op een afscheidsreceptie, vanwege de manier waarop hij is afgetreden. Tichelaar raakte drie maanden geleden in opspraak nadat ophef was ontstaan over zijn dubieuze rol bij een klus die door de provincie werd gegund aan zijn schoonzus."Je wordt overtuigd door mensen die zeggen: 'Het is jouw wens als je geen afscheid wilt, maar let wel: er zijn ook mensen die willen je heel graag bedanken'. Die mensen zijn hier vanmiddag. Ik vind het ook prachtig om te horen dat Johan Baltes namens de Staten spreekt, omdat dat natuurlijk gevoelig ligt. Dat kun je maar niet zo wegnemen", zegt Tichelaar.Onder meer minister Ronald Plasterk, minister-president Mark Rutte, gedeputeerde Henk Brink en burgemeester Eric van Oosterhout waren in toespraken lovend over de oud-commissaris. "Als je daar nu op terugkijkt, dan zijn het hele warme woorden als het nu de minister is of mijn collega in het college Henk Brink of van de minister-president.""Het komt heel dichtbij als je ziet wat de burgemeester van Emmen (Eric van Oosterhout, red.) zegt. Die weet hoe ik ben. Die weet dat ik met een bepaalde drive werk. Dat kan soms ook fout gaan en dat moet je soms ook erkennen en dan is politiek een hard vak. Maar als hij zegt dat het uit een heel goed hart komt, dan weet ik dat hij dat oprecht meent en dat dat ook door mensen zo gevoeld wordt", aldus Tichelaar.Tichelaar heeft eerder al excuses aangeboden, maar deed dat vandaag opnieuw. "Ik ga er vanuit dat het heel belangrijk is voor de mensen in Drenthe. Het gaat niet om mij, het gaat niet om de bestuurder, maar het raakt je persoonlijk. Maar je hebt zelf een fout gemaakt, waardoor je ook in de richting van de burger van Drenthe, politiek op die momenten in een kwaad daglicht stelt. Dat is gewoon jammer en dat is te betreuren."De oud-commissaris wil niet zeggen of hij al een nieuwe baan op het oog heeft. "Dat gaan we zo snel mogelijk oppakken. Ik heb de drive en ambitie om aan de slag te gaan. Ik vind dat leuk werk. Ik vind het leuk als je je netwerk ten dienste kunt stellen van de gemeenschap of van de werkgever waar je terechtkomt. En daar ga ik voor."