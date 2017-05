Jan de Jonge verlengt contract bij VfL Bochum

Jan de Jonge (foto: ANP/Dennis Beek)

VOETBAL - Jan de Jonge uit Emmen is ook volgend seizoen assistent-trainer bij VfL Bochum. Zijn aflopende verbintenis is met een jaar verlengd.

De Jonge, die vandaag 54 jaar geworden is, blijft daardoor assistent van hoofdtrainer Gertjan Verbeek, meldt FOX Sports. Verbeek is sinds december 2014 trainer van Bochum en is eveneens tot medio 2018 aan de Tweede Bundesliga-club verbonden. De Jonge werd vorig jaar mei aangesteld als assistent.



De Jonge was eerder trainer van onder meer FC Emmen, sc Heerenveen, De Graafschap en Heracles Almelo.