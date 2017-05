Wildlands aan zet in parkeerperikelen: 'Dit is niet goed voor uitstraling gastvrij Emmen'

De parkeerproblemen in Emmen spelen al een tijdje (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

EMMEN - Wildlands moet met parkeerbeheerder Q-park om tafel over de parkeerperikelen rondom het park. Dit zegt wethouder René van der Weide.

Vanavond kwam het onderwerp ter sprake tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis.



Gastvrij

PvdA-raadslid Trijntje Hummel is duidelijk, het gedoe rondom het parkeren bij Wildlands is volgens haar niet goed voor de uitstraling van gastvrij Emmen. "Ik heb de indruk dat belanghebbenden niet echt meewerken", zegt Hummel.



De parkeerplaats dichtbij het park kwam vorige week in het nieuws omdat boze chauffeurs de parkeerplekken blokkeerden. Zij moesten opeens 35 euro betalen voor tien minuten parkeren, terwijl ze eerder binnen een half uur gratis in en uit konden rijden. Een andere optie was om een dagkaartje van dertig euro te kopen.



Overleg

De gemeente heeft het terrein dan wel in bezit, maar verhuurt dit aan Wildlands. Wethouder René van der Weide gaf dan ook aan dat het tijd wordt dat de directie van het park actie onderneemt tegen Q-Park. De wethouder gaat binnenkort zelf ook met beide partijen om tafel.

