Inwoners Emmer-Compascuum zijn overlast speeltuin zat

Veilig spelen is een probleem in Emmer-Compascuum (Foto: Pixabay.com)

EMMER-COMPASCUUM - Spelen zonder gevaar, dat zou fijn zijn voor kinderen in Emmer-Compascuum. Ze ravotten vaak op het speelveldje 'De Kooi', zoals het speeltuintje in het dorp genoemd wordt.

Maar ouders in het dorp maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen tijdens het spelen op het veldje aan de Berkenlaan.



Injectienaalden

"Er worden regelmatig gevaarlijke materialen gevonden", stelt PvdA-raadslid Guido Rink vanavond tijdens de commissievergadering in Emmen. Hij doelt onder andere op injectienaalden, slagroompatronen (gebruikt voor lachgas, een drug die jongeren tegenwoordig gebruiken, red.), blikjes en glas. "Mijn kinderen spelen er zelf ook, dus ik weet dat het gebeurt", aldus Rink.



Gemeente

Volgens hem hebben ongeruste ouders in het verleden al contact gezocht met de gemeente om tot een oplossing te komen, maar kwam er geen gehoor vanuit het gemeentehuis. Rink voegt daaraan toe dat ouders op maandagochtend, wanneer de kinderen naar school gingen, zelf al eens het speelveld hebben schoongemaakt.



Wethouder René van der Weide gaf aan niet bekend te zijn met de problematiek. Hij beloofde hierover in gesprek te gaan en binnenkort met een antwoord te komen aan de PvdA.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden