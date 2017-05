D66 Emmen: Onacceptabel dat No Surrender regels dicteert

EMMEN - De fractie van D66 Emmen vindt het onacceptabel dat No Surrender de pers niet bij de hoorzitting van vorige week woensdag wilde hebben. De hoorzitting over het sluiten van het clubhuis van de motorclub vond achter gesloten deuren plaats.

D66 is kritisch over dat besluit. De gemeentelijke hoorzitting is normaal gesproken openbaar, maar in overleg tussen de advocaten van de motorclub en de gemeente werd besloten om de klachten van de motorclub achter gesloten deuren te behandelen.No Surrender-clubvoorzitter Henk Kuipers wilde de pers niet bij de zitting hebben. "D66 staat voor transparantie. Het is onacceptabel dat No Surrender de regels dicteert tijdens de behandeling van hun eigen zaak", zegt fractievoorzitter Carmen Hoogeveen.Hoogeveen vraagt zich af of de gemeente van tevoren op de hoogte was van mogelijke moeilijkheden bij het proces. "Ik vraag mij af waarom de gemeente de regels van No Surrender zomaar heeft overgenomen. Een dergelijke zaak moet openbaar zijn voor de pers, daar moet de gemeente voor staan. No Surrender moet de regels dan ook niet kunnen bepalen", aldus Hoogeveen.