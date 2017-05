Galavoorstelling FC Emmen in Waalwijk: 5-1 zege

Issa Kallon viert de tweede FC Emmen-treffer van de avond (foto Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - FC Emmen staat na de heenwedstrijd in de eerste ronde van de play-offs tegen RKC Waalwijk al vrijwel zeker in de volgende ronde. De Drenten wonnen met liefst 5-1 en dat maakt de return van vrijdag in Emmen eigenlijk al een formaliteit.

FC Emmen startte uitstekend tegen het weifelende RKC, dat zichtbaar veel gegeven had afgelopen vrijdag tegen MVV om de play-offs veilig te stellen. Binnen een kwartier stond Emmen met 1-0 voor en mocht het al negen hoekschoppen nemen.



Youri Loen

Voor die tien 'hoogtepunten' was Youri Loen hoogstpersoonlijk verantwoordelijk. Zijn hoekschoppen leverden weliswaar niets op, maar zijn schot, vanaf een meter of achttien, plofte heerlijk tegen de touwen: 0-1. RKC-doelman Tamati Williams stond erbij en keer ernaar, net als de overige RKC'ers die totaal niet ingrepen toen Issa Kallon een halve minuut met de bal aan zijn voet stond en een afspeelmogelijkheid zocht.



Galavoorstelling

In de 22e minuut kwam Emmen op een 2-0 voorsprong. Een afstandschot van Oguzhan Türk werd niet goed gekeerd door Williams. Kallon was er als de kippen bij en hij tikte prima binnen. In de tweede helft stormde het heel even van RKC-zijde, maar na twee corners voor de thuisclub schoot Alexander Bannink, na een uitstekende aanval over rechts, de 0-3 binnen.



De galavoostelling van FC Emmen duurde voort en de 0-4 in de 55e minuut was dan ook geen verrassing. Frank Olijve was de maker.Het wachten was daarna op de vijfde Emmen-treffer. Die kwam elf minuten voor tijd. Kai Huisman bleef ijzig koel oog in oog met Williams.



Smetje

Het enige smetje op de wedstrijd kwam vlak voor tijd toen RKC via Johan Voskamp de eretreffer maakte, maar in principe mag die treffer FC Emmen het bereiken van de tweede ronde niet meer belemmeren.



Later meer...

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden