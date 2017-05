Jeroen Boersma zaagt zich naar overwinning Carving Cup Drouwen

DROUWEN - Woodcarver Jeroen Boersma uit Rolde heeft zondag de Carving Cup in Drouwen gewonnen. De woodcarvewedstrijd in Drouwen is één van de belangrijkste van Nederland.

"Het is een wedstrijd die twee dagen duurt. We zijn zaterdagochtend om tien uur begonnen en hebben tot vijf uur gezaagd en zondag van tien tot drie uur 's middags", vertelt Boersma."Een goed idee voor een sculptuur is eigenlijk altijd het lastigste waar je mee moet beginnen", vertelt Boersma. "Het moet iets zijn wat uniek is, het moet een verhaal vertellen en het moet veel dimensie hebben." Het plan van Boersma werd een drie meter hoge feniks: een mythische Griekse vogel met veel detail en die overtuigde. "Ik ben zelf iemand die altijd op zoek gaat naar de grenzen. Ik probeer altijd steeds complexere beelden te maken."De deelnemers streden bij de wedstrijd om de eer, maar dat is geen misselijke prijs volgens de woodcarver uit Rolde. De top van Nederland doet volgens hem mee. "Als je met deze wedstrijd weet te winnen, dan heb je wel echt een waanzinnige prestatie neergezet."Boersma is normaal meubelmaker op het familiebedrijf in Rolde. Hij heeft verschillende technieken uit de meubelmakerij toegepast in zijn sculptuur. "Dat vind ik ook waanzinnig leuk om dat te gebruiken in de beelden die ik maak."Volgens Boersma is woodcarving niet louter een figuur uit een stam zagen. "Het is kunst, het is sport en het is werk. Drie dingen waar mensen naar op zoek zijn in hun leven en dat vind ik gewoon in één ding terug."En dat is volgens hem niet het enige. "Het is ook megamannelijk om met het meest destructieve stuk gereedschap een beeld te creëren", meent hij over de kunstvorm. "Ik denk als Michelangelo een motorzaag tot zijn beschikking had, dat hij die ook zeker gebruikt."In augustus zijn de Nederlandse kampioenschappen. Daar hoopt de carver opnieuw hoge ogen te gooien bij de jury.