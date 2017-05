Omwonenden station Emmen-Zuid mopperend de raadszaal uit

Station Emmen-Zuid (Foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - Omwonenden van station Emmen-Zuid verlieten vanavond mopperend de raadszaal van de gemeente Emmen. Daar werd gediscussieerd over de verdubbeling van het treinspoor bij dat station.

De omwonenden waren vooral gefrustreerd over de antwoorden die wethouder René van der Weide gaf op vragen van commissieleden. "Hij kent de rapporten niet", brieste een omwonenden.



Verdubbeling

De gemeente wil een extra spoor om zo eens per kwartier een trein op het traject te kunnen laten rijden in plaats van één keer per half uur. De gemeenteraad is het eens met de verdubbeling, maar de manier waarop levert discussie op.



Die discussie is er niet alleen in de raad, maar ook bij boze omwonenden. Dat het spoor verdubbeld wordt is niet het probleem, maar de manier waarop de verdubbeling beschreven staat in de plannen wel. Omwonenden vrezen voor hun privacy, extra trillingen en geluidsoverlast. Ze kwamen zelf met alternatieve plannen, maar deze werden afgewezen.



Tegengas

"Maar wij hebben uiteraard tegengas gegeven en gevraagd om een second opinion", betoogt inspreker Koos Lampert. De second opinion werd uitgevoerd door de provincie, maar ook toen kwamen de omwonenden van een koude kermis thuis.



Volgens Lampert controleerde de provincie de alternatieven aan de hand van gegevens van ProRail, terwijl laatstgenoemde het bewonersinitiatief afwijst. "Het is een slager die zijn eigen vlees goedkeurt en dat van een ander afkeurt", aldus een verontwaardigde Lampert. "Wij, burgers van Emmen, voelen ons niet gehoord. Een goed onderbouwd alternatief wordt afgewezen."



Alternatief

Eén van de plannen van de omwonenden is om een tweede perron vlakbij de huidige parkeerplaats te bouwen. Zo hoeven de inwoners geen strook groen in te leveren en wonen ze naar eigen zeggen niet opeens dichter bij het spoor. "Maar het college zegt dat de kosten van onze variant veel hoger is en niet zo duurzaam als het oorspronkelijke plan", aldus Lampert.



De gemeenteraad schaart zich achter de omwonenden en vindt dat het college beter naar hen moet luisteren. Volgens wethouder René van der Weide is dit ook zeker wel het geval, maar moet er wel realistisch naar de kosten gekeken worden van de alternatieve plannen. Hij noemt een verschil van 300.000 euro in de exploitatie een obstakel. "De extra bouwkosten van de bewonersvariant zijn zo'n 1,1 miljoen euro."



De gemeenteraad is er in ieder geval nog niet uit. Aankomende raadsvergadering wordt er verder vergaderd en stemmen de raadsleden.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden