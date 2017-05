Ingmar Berga wint Klim van Steenwijk

Ingmar Berga (foto: RTV Drenthe)

SKEELEREN - Ingmar Berga (32) uit Hoogeveen heeft de Klim van Steenwijk gewonnen. Het is de tweede wedstrijd die meetelt voor de KNSB Cup.

De wedstrijd werd opengebroken door Kevin van der Horst. Hij kreeg in zijn vlucht gezelschap van Marcel van Ham en Bob de Vries. Maar Van der Horst kon vervolgens zelf het tempo van de kopgroep niet meer volgen.



Ingmar Berga sloot vervolgens samen met Luc ter Haar aan en op de laatste klim had Berga nog wat over. Hij pakte de overwinning voor Bob de Vries en Luc ter Haar.



De overwinning bij de vrouwen ging naar Manon Kamminga voor Janita Willems-Crediet en de Argentijnse Rocio Berbel Alt.

Door: Karin Mulder Correctie melden