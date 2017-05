Dode bij ongeluk op A37 bij Nieuw-Amsterdam

NIEUW-AMSTERDAM - Op de A37 bij Nieuw-Amsterdam is een dodelijk ongeluk gebeurd. Daarbij is één persoon om het leven gekomen.

De politie onderzoekt of er meer personen in de auto zaten. De auto staat in een sloot in een weiland.De politie meldt dat de auto waarschijnlijk van de weg is geraakt en via de berm in de sloot is beland. Het voertuig is vanaf de weg niet goed zichtbaar, daarom onderzoekt de politie ook wanneer het ongeluk precies is gebeurd.De melding kwam vanochtend bij de politie binnen. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.De weg is niet afgesloten.